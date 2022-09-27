"Знищуємо все": артилеристи ЗСУ оцінили британські гаубиці L119 (фото)

Військові прикривають побратимів-піхотинців під час наступу чи рейдових дій. Артилеристи зазначають, що за день вони вистрілюють 150-200 снарядів. В особливо гарячі моменти цифра може сягати і 500 пострілів.

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Українські артилеристи отримали легкі британські гаубиці L119, які допомагають ЗСУ йти у контрнаступ. Бійці розповіли АрміїInform про свій досвід використання.

Артилерист Андрій поділився особливістю роботи L119 та виконанням бойових завдань. За його словами, розрахунок знищив багато різних цілей, від антен до техніки ворога та піхоти.

[ + – ] Боєць Андрій каже, що його розрахунок знищив багато різних цілей ЗС РФ

"Розгортаємося менш ніж за хвилину. Зняли маскування, підняли стовбур, ввели поправки в кутомір і "бам-бам-бам їм за пазуху". Бувають такі ситуації, коли ми вже націлені й необхідно лише несуттєво скоригувати, це 30 секунд — і наш" кабанчик "летить із вітанням", — розповідає Андрій.

[ + – ] За добу бійці можуть вистріляти до 500 снарядів

Він також додає, що в процесі наступу українських військових вони її прикривають, роблячи "заходження у сіру зону комфортним". Артилеристи уражають усе, що може стати на заваді побратимам.

Основні завдання, які виконують бійці-артилеристи — це знищення ворожих сил і підкріплень. Боєць "Ворскла" каже, що L119 дуже ефективно себе показує при рейдових і штурмових діях ЗСУ. Особливо під час використання активно-реактивних снарядів, які можуть летіти на далеку дистанцію.

[ + – ] Боєць "Ворскла"

Здебільшого бійці вистрілюють на день 150-200 снарядів, але бувають дні, коли кількість доходить і до 500. Усі залежить від активності окупантів.

Перед переходом на L119 бійці стріляли з радянських Д-30. Військові зазначають, що британські гаубиці набагато кращі.

[ + – ] Здебільшого бійці вистрілюють на день 150-200 снарядів

L-119 — це британська легка десантна або буксирована гаубиця вагою всього 2 тонни. Це дозволяє її буксирувати звичайним Хамві. Екіпаж зброї складає від 5 до 7 бійців. Основні характеристики L-199:

скорострільність — 6 пострілів за хвилину в перші 2 хвилини, а потім 3 постріли кожні 60 секунд протягом 30 хвилин;

дальність стрільби — 14 км звичайним снарядом і до 19,5 км активно-реактивним.

Нагадаємо, наприкінці липня міністр оборони Британії Бен Воллес анонсував передавання ЗСУ 36 гаубиць L119. Вони забезпечать Україні захист від російського вторгнення. Перша партія L119 прибула в Україну з Нової Зеландії. Вони навчали бійців для освоєння гаубиць.