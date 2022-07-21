Великобританія передасть Україні десятки САУ M109 та гаубиць L119, — Воллес

За словами глави Міноборони, вони разом із партнерами забезпечать Україні інструменти для захисту від незаконного вторгнення Путіна.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес анонсував нові постачання озброєння Україні. Про це повідомляється в заяві глави оборонного відомства.

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У межах військової допомоги Сполучене Королівство відправить до ЗСУ 20 САУ M109 та 36 гаубиць L119 105-мм калібру, та понад 1600 протитанкових засобів, щоб допомогти Україні зміцнити оборону від РФ.

Нові поставки стали можливими завдяки рішенню британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона збільшити військову допомогу до 2,3 млрд фунтів.

"Разом із нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо Україні інструменти для захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна", — йдеться в заяві Воллеса.

Також у межах допомоги українська армія отримає протибатарейні системи радіолокації, сотні безпілотників і понад 50 000 боєприпасів радянської ери.

Зазначається, що Британія вже передала Україні майже 7000 ПТРК NLAW, сотні ракет, бойові броньовані машини, а також навчає українських солдатів.

М109 — це американська САУ, яка виготовляється на гусеничному шасі з початку 1960-х років. 155-мм знаряддя забезпечує дальність стрільби до 18 км звичайними снарядами та до 30 км реактивними снарядами.

[ + – ] Гаубиця L119

Гаубиця L119 — це легка гармата, призначена для підтримки піхоти, десантних військ та штурмових груп. Вона здатна ефективно знищувати легкоброньовану техніку ворога та живу силу. Максимальна дальність стрільби становить від 11 до 19 км.

Нагадаємо, у Генштабі показали навчання українців артилеристів у Великій Британії. Їх навчають інструктори зі спеціалізованої 11 бригади.

Раніше повідомлялося, що британські інструктори направлять в Україну тисячі бійців після їхньої підготовки.