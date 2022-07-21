Великобритания передаст Украине десятки САУ M109 и гаубиц L119, — Уоллес

По словам главы Минобороны, они вместе с партнерами обеспечат Украине инструменты для защиты от незаконного вторжения Путина.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал новые поставки вооружения Украине. Об этом сообщается в заявлении главы оборонного ведомства.

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В рамках военной помощи Соединенное Королевство отправит в ВСУ 20 САУ M109 и 36 гаубиц L119 105-мм калибра, и более 1600 противотанковых средств, чтобы помочь Украине укрепить оборону от РФ.

Новые поставки стали возможны благодаря решению британского премьер-министра Бориса Джонсона увеличить военную помощь до 2,3 млрд фунтов.

"Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим Украине инструменты для защиты своей страны от незаконного вторжения Путина", — говорится в заявлении Уоллеса.

Также в рамках помощи украинская армия получит противобатарейные радиолокационные системы, сотни беспилотников и свыше 50 000 боеприпасов советской эры.

Отмечается, что Британия уже передала Украине почти 7000 ПТРК NLAW, сотни ракет, боевые бронированные машины, а также обучают украинских солдат.

М109 — это американская САУ, которая изготавливается на гусеничном шасси с начала 1960-х годов. 155-мм орудие обеспечивает дальность стрельбы до 18 км обычными снарядами и до 30 км реактивными снарядами.

[ + – ] Гаубица L119

Гаубица L119 — это легкая пушка, предназначенная для поддержки пехоты, десантный войск и штурмовых групп. Она способна эффективно уничтожать легкобронированную технику врага и живую силу. Максимальная дальность стрельбы составляет от 11 до 19 км.

Напомним, в Генштабе показали обучение украински артиллеристов в Великобритании. Их обучают инструкторы из специализированной 11 бригады.

Ранее сообщалось, что британские инструкторы направит в Украину тысячи бойцов после их подготовки.