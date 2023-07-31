КБ "Луч" создало с Турцией совместный боевой модуль Koralp: что известно

Еще 2 года назад украинское предприятие вело переговоры о совместных разработках. Полномасштабная война замедлила процесс, но работы не отменили.

Турецкая компания Best Group завершает интеграцию прибора наведения и ракет РК-3 производства ГККБ "Луч". Об этом сообщает пресс-служба украинского производителя.

Во время выставки вооружений IDEF-21, которая проходила два года назад украинское государственное предприятие проводило переговоры с турецким Best Group о сотрудничестве. Отмечается, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину международные проекты ГККБ "Луч" приостановились, но не остановились. Поэтому уже во время нынешней выставки IDEF-2023 показали результаты работы.

Боевой модуль Koralp имеет две пусковые установки для кумулятивных ракет РК-3К или осколочно-фугасных РК-30Ф. Они интегрированы с ПТРК "Корсар". Оба управляемых боеприпаса имеют максимальную дальность стрельбы 2,5 км. Также на боевом модуле могут устанавливать пулемет калибром .50 или 12,7*108. Кроме этого после испытаний ожидается, что Koralp может поступить на вооружение ВСУ.

"Вскоре наши предприятия планируют завершить испытания и надеемся, что огневая мощь таких боевых модулей приблизит нашу Победу!" — резюмировали в пресс-службе.

Напомним, 5 декабря в анализе Королевского объединенного института оборонных исследований назвали, в чем преимущества украинской "Стугны" над российским "Корнетом".

25 июля СМИ писали, какой зенитно-ракетный комплекс может создавать Украина, который по своим характеристикам должен быть лучше С-300.