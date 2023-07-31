Украина заключила договор с производителем Bayraktar о строительстве центра для ремонта БПЛА

Предприятие будет заниматься полным обслуживанием дронов, а также создаст рабочие места для украинцев, рассказали в Минобороны.

Министерство обороны Украины и турецкая компания Baykar Makina, которая является производителем дронов Bayraktar, заключили договор о строительстве сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что этот проект был разработан в рамках соглашения между Украиной и Турцией "о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях".

Государственный секретарь Министерства обороны Украины Константин Ващенко заявил, что это очередной шаг, который существенно усилит сотрудничество двух стран в сфере обороны.

"Создание сервисного центра станет весомым вкладом в усиление оборонных возможностей Украины и поможет приблизить нашу победу. От имени Министра обороны Алексея Резникова благодарю всю команду, которая работала над проектом. Это только первый этап работы", — подчеркнул он.

По словам Ващенко, проект также поможет Украине и в экономическом плане, ведь создаст рабочие места и заложит основу системной работы в области обороны.

"Каждый в Украине знает, что такое "Байрактар", знает вашу компанию. Но мы движемся вперед и нам важно создавать собственную базу в Украине для обслуживания беспилотников. Этот совместный проект заложит основу нашей системной работы, создаст рабочие места в Украине. Мы достигли согласия, в ближайшее время будет создан центр", — резюмировал он.

Государственный секретарь МОУ добавил, что сейчас политика украинского оборонного ведомства направлена на усиление собственных возможностей по ремонту военной техники.

"Это касается не только беспилотников. Это касается и тяжелой бронетехники, других средств ведения боя. Мы понимаем, что нам нужно развивать собственную инфраструктуру, создавать собственные рабочие места, обучать наш собственный персонал для того, чтобы даже после победы мы имели возможность быть максимально эффективными и использовали имеющиеся ресурсы для поддержания обороноспособности государства на должном уровне", — подытожил Ващенко.

К слову, 23 июня, турецкая компания Baykar получила разрешения на производство в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и AKINCI SİHA с 2025 года.

В декабре 2022 года Верховная Рада ратифицировала договор с Турцией, который позволит Baykar запустить производство дронов в Украине. Стоит отметить, что страны подписали соглашение о совместной разработке технологий до начала полномасштабного вторжения России.

В конце января 2023 года украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил о завершении проекта строительства завода Baykar в Украине. По его словам, предприятие должно заработать до 2025 года с частичной локализацией производства.