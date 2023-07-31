На ремонт из Украины: в Польше показали, как восстанавливаются танки Leopard (фото)

В компании "Польская оружейная группа" рассказали, что в настоящее время над проектом работают специалисты из Бумар-Лабендах, где запустился танковый хаб.

В Польшу, в Гливиц, в центр обслуживания и ремонта Leopard 2 прибыло еще больше танков из Украины. Центр начал свою работу 22 июля. Об этом сообщили в компании "Польская оружейная группа" в Twitter.

Представители предприятия отметили, что сейчас ими занимаются специалисты из Бумар-Лабендах, где начал свою работу танковый хаб.

Что известно про бронетанковый хаб в Польше

"Польская оружейная группа" (Polska Grupa Zbrojeniowa SA) — это польская компания, которая была основана Государственным казначейством в 2013 году. Она является одним из крупнейших оборонных концернов в Европе. Компания объединяет более 50 компаний и имеет доли в 32 других компаниях, деятельность которых охватывает различные отрасли, такие как оборона, судостроение и новые технологии.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что центр обслуживания танков Leopard 2, которые партнеры передали Украине, создадут на базе завода Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy SA в городе Гливице.

Предприятие в Гливице станет новым бронетанковым центром. На заводе будут ремонтировать все модификации, переданные украинской армии Leopard 2A4, 2A6, а также шведскую модернизацию Strv. Также в издании отмечают, что ВСУ получат около 70 Leopard 2.

26 апреля министр обороны Польши заявил, что польский хаб для ремонта танков заработает уже в мае.

Польский чиновник отметил, что соглашение о создании на территории Польши Центра технического обслуживания и ремонта основных боевых танков Leopard 2 было подписано им в прошлую пятницу, 21 апреля, вместе с украинскими и немецкими коллегами в рамках заседания в формате "Рамштайн". Один из первых соглашение подписал министр Германии, поскольку его страна является производителем танков Leopard.

21 марта на заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" министры обороны договорились о создании в Польше центра технического обслуживания танков Leopard 2.