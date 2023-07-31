"Кроют огнем весь Херсон": самой молодой пострадавшей от обстрела ВС РФ 16 лет, — ОВА

Известно уже о трех погибших мирных жителях, пострадали коммунальщики и волонтеры. По данным обладминистрации, атака на город связана с ротацией российских сил.

Российские войска обстреливают Херсон, известно о погибших и пострадавших гражданских. В частности, ранения получила несовершеннолетняя украинка. Об этом 31 июля сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Враг бьет по жилым кварталам — больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города", — написал он.

Ермак подчеркнул, что самой молодой пострадавшей всего 16 лет.

"Российские террористы продолжают воевать с гражданскими людьми", — заявил руководитель ОП.

Обстрел Херсона: погибли три мирных жителя, атаки будут продолжаться

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин проинформировал, что обстрел региона продолжается с самого утра. По данным ОВА, известно уже о трех погибших и 17 раненых.

"Еще один мужчина получил травмы в результате ударов по Бериславу", — добавил Прокудин.

Глава ОВА рассказал, что 16-летнюю пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Один погибший и шесть травмированных — это работники коммунального предприятия, еще пятеро — волонтеры. Они попали под огонь врага, когда помогали херсонцам с ликвидацией последствий обстрелов и подтопления", — сообщил он.

По словам Прокудина, интенсивность обстрелов региона связана с ротацией ВС РФ на левобережье. Российские оккупанты пополнили силы, которые ранее были разбиты Силами обороны.

"Уничтожат и этих, но надо немного подождать! Дорогие херсонцы, пожалуйста, в ближайшие несколько дней будьте максимально осторожны! Эти террористы кроют огнем весь город, и будут продолжаться обстрелы", — предупредил руководитель областной администрации.

В Херсонской областной прокуратуре проинформировали, что расследуют нарушения врагом законов и обычаев войны. Также правоохранители передали, что одним из погибших является полицейский.

"Множественные осколочные ранения несовместимы с жизнью получил 65-летний мужчина, который в момент обстрела двигался на автомобиле по одной из улиц", — добавили в прокуратуре.

По данным ведомства, пострадавших больше — 18 гражданских лиц.

Фото: Прокуратура Херсонской области Фото: Прокуратура Херсонской области Фото: Прокуратура Херсонской области

Напомним, 31 июля президент Владимир Зеленский прокомментировал атаки ВС РФ на Кривой Рог и Херсон. Он отметил, что российские оккупанты "продолжают терроризировать мирные города и людей", и заявил, что обстрелы не способны испугать и сломать украинцев.

В результате ракетного удара ВС РФ по многоэтажному дому в Кривом Роге известно уже о шести погибших. Также известно о 75 раненых, шесть из которых — дети. 1 августа объявлено в городе Днем траура.