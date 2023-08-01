Расстреливал гумкоридор в Иловайске: в Украине погиб майор ВС РФ Мазитов (фото)

Ильдар Мазитов принимал участие в расстреле украинских военных в Иловайске в 2014 году, а также вместе со своим полком должен был охранять парад в оккупированном Мариуполе.

В Украине ликвидирован заместитель командира танкового батальона по вооружению Вооруженных сил Российской Федерации майор Ильдар Мазитов. Об этом сообщила группа "Кичуйский сельский дом Культуры" 31 июля.

Сообщалось, что Мазитов был жителем села Кичуй, что в Альметьевском районе Татарстана. В публикации также говорится, что он окончил Казанское танковое военное училище, неоднократно участвовал в боевых действиях и был награжден в РФ рядом медалей и орденов.

Спустя некоторые время публикация о гибели оккупанта была удалена администрацией группы.

Публикация о гибели Ильдара Мазитова была удалена

Ильдар Мазитов

Как отмечает портал "Милитарный", Ильдар Мазитов принимал участие в расстреле украинских военных в Иловайске в 2014 году. Его танк Т-72Б попал на камеру журналиста Ростислава Шапошникова, который вместе с военными выходил по зеленому коридору в районе Иловайска 29 августа

Вскоре фото Мазитова с экипажем упомянутого танка появилось в социальных сетях. В частности, его обнародовал пользователь Twitter с ником Askai. В публикации указано, что на тот момент оккупант служил в 18-й отдельной мотострелковой бригаде.

Танк Т-72Б под Иловайском

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Ильдар Мазитов вместе со своим полком должен был охранять парад во временно оккупированном Мариуполе.

Напомним, что 26 марта стало известно о ликвидации офицера армии оккупантов Дмитрия Лисицкого, который устроил Иловайский котел для украинских бойцов в 2014 году. Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247 полка.

Мы также писали о том, что 25 июля Силы обороны Украины ликвидировали полковника авиации Российской Федерации Виталия Табачникова. Российский офицер находился в вертолете Ка-52, который был сбит на востоке Украины.