Атака Shahed по Харькову: один из дронов попал в общежитие, есть раненый

По данным начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко, российские оккупанты запустили по Харькову примерно шесть-семь БПЛА.

В ночь на 1 августа Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Харьков беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По словам Игоря Терехова, взрывы прозвучали в Шевченковском и Салтовском районах Харькова.

Позже чиновник добавил, что в Харькове зафиксировано по меньшей мере три "прилета". Он отметил, что удары пришлись по густо населенным районам в центре города.

"Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС", — написал Игорь Терехов.

Информацию об атаке дронов также подтвердил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Он сообщил, что на месте одного из ударов вспыхнул пожар.

В свою очередь начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко уточнил в комментарии "Суспільному", что Харьков подвергся атаке дронов Shahed.

По его словам, по городу было два "прилета", один из которых пришелся по пустому зданию профессионально-технического училища. Еще одно попадание зафиксировано в центральной части города, в результате чего был ранен один человек.

Владимир Тимошко также сообщил, что всего оккупанты запустили по Харькову примерно шесть-семь БПЛА. По его словам, это было сделано с целью проверить систему противовоздушной обороны.

Глава полиции Харьковской области также подчеркнул, что никаких военных объектов или скопления военнослужащих в местах "прилетов" не было.

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