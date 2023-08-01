США отправят в Украину более старые модели Abrams: СМИ выяснили причину

По словам экспертов, электроника M1A2 Abrams, как правило, более продвинутая, однако для освоения этих танков нужно больше времени.

Украина получит от Соединенных Штатов Америки танки M1A1 Abrams, так как на отправку более современной версии M1A2 Abrams понадобился бы год. Об этом пишет Politico, ссылаясь на шесть официальных лиц, знакомых с дискуссиями.

По данным журналистов, в августе несколько танков прибудут в Германию, где будут окончательно отремонтированы. Ожидается, что Abrams окажутся на поле боя в Украине уже в сентябре.

В администрации президента США Джо Байдена отметили, что стремятся как можно быстрее доставить в Украину оружие. По информации СМИ, ВСУ получат более старые модели M1A1 вместо более современной версии A2, так как на поставку последней понадобился бы год.

Издание Newsweek пишет со ссылкой на слова пресс-секретаря Пентагона, что M1A1 Abrams будут иметь "очень схожие возможности". Они будут оснащены 120-мм пушкой и крупнокалиберным пулеметом 50 калибра.

По словам научного сотрудника Департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона Марины Мирон, "более простой вариант лучше подходит с учетом временных ограничений".

Эксперт отметила, что электроника M1A2, как правило, более продвинутая, что дает некоторые преимущества экипажу танка, особенно наводчику и командиру. Однако эти системы более сложны и требуют большей подготовки.

Напомним, 18 июля появилась информация о том, что около 200 украинских военных скоро закончат обучение на базе Графенвер в Германии на американских танках M1 Abrams. По словам представителя командования США в Европе капитана Уильяма Спикса, бойцы ВСУ очень быстро учатся.

Мы также писали о том, что 22 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал новое контрнаступление ВСУ с последующей доставкой от западных союзников танков Abrams.