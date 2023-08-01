Мобилизация в РФ: россияне и крымчане массово поджигают военкоматы, — ISW (видео)

По данным американских аналитиков и российских журналистов, по России и на оккупированной территории Украины прокатился целый "флешмоб" с применением коктейлей Молотова. Военкоматы горели в Петербурге и Можайске, а в Подмосковье в здание бросили взрывчатку.

Граждане России совершают поджоги военкоматов на территории РФ, а также в оккупированном Крыму. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), опубликованном 31 июля.

В частности сообщается, что попытки поджога имели место в Архангельской области, Казани, а также оккупированной Феодосии.

Где в России жгли военкоматы

Однако это далеко не все случаи поджога военкоматов, которые произошли за несколько дней. По данным росСМИ, за прошедшую неделю было совершено по меньшей мере 8 попыток поджечь здания военных комиссариатов России.

В Подмосковье два 80-летних пенсионера совершили поджог военкомата. Они кинули неизвестные предметы в здание военкомата в Подольске, что привело к взрыву.

В Калуге 77-летняя пенсионерка бросила коктейль Молотова в военкомат и угрожала взорвать гранату, которой на самом деле у нее не было, когда ее пытались задержать.

В Петербурге мужчина кинул по меньшей мере два коктейля Молотова к входу военкомата центрального района.

В Можайске 45-летняя женщина подожгла военкомат. Она утверждает, что ей угрожали оформить кредит на ее имя, и чтобы предотвратить это, ее уговорили поджечь здание.

В Казани за попытку поджога военкомата была задержана 23-летняя девушка. Она кинула зажигательную смесь в дверь.

В Архангельской области 76-летний мужчина бросил в здание коктейль Молотова, но пожара не произошло.

В Омске 21-летняя студентка попыталась поджечь военкомат после общения с телефонными мошенниками

В оккупированной Феодосии полиция задержала 51-летнюю женщину, которая около территории военкомата разбила об асфальт бутылку с зажигательной смесью и попыталась скрыться.

Напомним, в ночь на 1 августа в столице России бизнес-центр "Москва-Сити" атаковали дроны. Ранее, 30 июля, это же здание было атаковано БПЛА неизвестного происхождения.