Российская ДРГ пыталась прорвать границу в Черниговской области, — Наев

Вражеская группа состояла из четырех человек. Пограничники заметили российских захватчиков с помощью тепловизоров и открыли по ним огонь на поражение.

Ночью 1 августа российские диверсанты пытались пересечь границу с Украиной в Черниговской области, однако Силы обороны остановили врага. Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев в своем Telegram.

"На Северном направлении, в пределах Черниговской области, пресечена попытка пересечения государственной границы Украины диверсионной разведывательной группой противника. Четыре вооруженных лица были замечены пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров", — сказал Сергей Наев.

По его словам, при попытке врага пересечь границу по решению старшего наблюдательного пункта по диверсантам открыли огонь на поражение, что заставило ДРГ отойти. Также резервы из состава пограничного отряда и Вооруженных сил Украины выдвинулись к границе по сигналу тревоги.

В результате украинские бойцы остановили врага, который в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели.

Напомним, 31 июля Фокус писал о группе снайперов, которую называют "Призраки Бахмута" из-за того, что те оказывают психологическое давление на врага — убивают его бесшумно и в темноте. Так, украинские снайперы уже уничтожили более 500 россиян под Бахмутом.

В тот же день в пресс-центре Сил обороны таврического направления заявили, что россияне за сутки потеряли до трех рот личного состава. Оккупанты пытались установить полный контроль над Марьинкой и окружить Авдеевку, однако не смогли.