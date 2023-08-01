РФ потеряла в разы больше техники, чем Украина – обновленные данные Oryx (список)

Украинская армия продолжает уничтожать российские танки – 17 единиц, артиллерию – 7 единиц и различные противовоздушные установки. Несмотря на наступление ВСУ, больше потерь несут оккупанты.

Российские войска потеряли 56 единиц техники, в то время как ВСУ — 26. Об этом сообщает Якуб Яновский из проекта Oryx, который ведет подсчет потерь на основе открытых источников.

Аналитик обновил данные потерь в период с 29 по 31 июля. В список входят все образцы вооружения, зафиксированные на фото или видео, поэтому в нем могут быть старые потери. Список не означает, что все было уничтожено именно в указанный выше период.

Украинские Силы обороны продолжают систематически истреблять российскую артиллерию, в список добавилось 7 уничтоженных "Гиацинтов", "Гвоздик" и "Тюльпанов". Также эффективно уничтожается противовоздушная оборона российских войск: 2 ЗРК "Стрела-10", заряжающая машина 9А316 и радиолокационная станция 9С36 для ЗРК "Бук-М2" и пусковая "Тор-М2".

Потери российских войск Потери российских войск

Кроме того, враг потерял большое количество БМП, МТ-ЛБ и БМД. Всего в список добавилось 18 таких машин, часть из которых была не уничтожена, а повреждена и заброшена. Также потеряли такое количество танков:

5 — Т-72Б, один из которых стал трофеем для ВСУ;

3 — Т-72Б3 образца 2016 года;

4 — Т-80БВ;

1 — Т-80БВМ;

1 — Т-90М;

3 – танка, которые не удалось идентифицировать.

Вдобавок к этому российские войска потеряли командные машины для управления огнем артиллерии, заряжающие машины в РСЗО "Ураган", несколько транспортных КамАЗов и УАЗов.

Аналитик Ричард Верекер опубликовал статистику потерь российской артиллерии. Последние месяцы оккупанты больше всего теряют артиллерию калибра 203 и 240 мм, 152-мм калибра и 122-мм калибра. Меньше потерь приходится на 100 и 82-мм калибры.

Потери российской армии по калибрам артиллерии. "Гиацинт" вынесен отдельно, потому что он использует отдельный тип боеприпасов

Вместе с тем, украинские военные потеряли 26 единиц вооружения, однако не все было уничтожено. Определенная часть повреждена, что означает, что она может быть восстановлена и возвращена в строй. Российские войска уничтожили 3 украинских танка Т-72 различных модификаций, один Leopard 2A4 получил повреждения. Украинские войска находятся в наступлении, поэтому значительное количество транспорта было уничтожено или повреждено: 9 единиц БМП и БРМ советских образцов, 2 Хамви, 1 БТР-4, 1 БМП Bradley, 1 БТР Sisu XA-185, а также броневики MaxxPro, Dingo, Kirpi.

Список потерь ВСУ

Напомним, 30 июля артиллерия уничтожила российскую установку ЗРК "Бук".

31 июля в Генштабе заявили, что украинские артиллеристы уничтожили российскую систему ТОС-1А "Солнцпек".