"Снижают способность РФ вести войну": WP об атаках беспилотников на Москву

Атаки по российской столице позволяют углубить и без того большие разногласия в российском командовании, считают аналитики.

Неизвестные дроны атакуют территорию РФ. Взрывы раздаются над куполами Кремля, на авиабазах и в самом центре Москвы. Все это уменьшает способность России вести войну. Об этом сообщает The Washington Post.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постепенно война возвращается на территорию РФ — в символические центры и военные базы. Цели украинских атак, как пишут журналисты, заключаются в том, чтобы атаковать военные объекты на территории РФ, помогающие вести войну. Отмечаются, что многомесячное молчание украинского президента по поводу атак по РФ изменилось на публичное признание растущей кампании Украины против российских целей.

Москва имеет гораздо больший арсенал ракет, беспилотников, артиллерии и бомб. Часть из них имеет гораздо большую дальность и боевую часть, чем украинские средства. ООН по состоянию на 30 июля подтвердила гибель 9369 гражданских людей и 16646 раненых из-за российских ударов, однако они отмечают, что реальные цифры значительно выше.

При этом атаки Украины на РФ больше, чем символическим возмездием, говорят военные аналитики. Они могут иметь решающее значение для понижения способности Кремля вести войну. Ибо удары могут еще больше усугубить разногласия в российском командовании.

Бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Б. Ходжес заявил, что удары по РФ позволят нивелировать преимущество ВС РФ в количестве. Поэтому единственный вариант – это уничтожить или ухудшить работу логистики и штаб-квартир. По его словам, всякий раз, когда беспилотник взрывается в центре Москвы, растет неопределенность относительно того, куда Украина ударит в следующий раз.

Напомним, 1 августа в РФ заявили о новой атаке БПЛА на "Москву-Сити" по тому самому зданию, что и позавчера.

Ночью 30 июля в Москве и Подмосковье раздались взрывы. В Минобороны РФ заявили, что один дрон уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, а еще два были подавлены и "посажены" на территории района "Москва-Сити".