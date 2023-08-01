Не способна защитить даже Москву: российская ПВО оказалась слабым местом РФ, — аналитик

По словам военного эксперта Ивана Ступака, россиянам запретили публично обсуждать взрывы в столице и другие поражения в ходе войны. Все это негативно влияет на имидж Владимира Путина.

Противовоздушная система обороны Российской Федерации оказалась слабым местом противника, ведь не может защитить от ударов даже столицу — Москву. Об этом заявил военный аналитик Иван Ступак в эфире телеканала Freedom 1 августа.

По его словам, российским журналистам начали запрещать освещать поражения, среди которых удары по Чонгарскому мосту возле Крыма, а также атаку на бизнес-центру "Москва-Сити", ведь это бьет по имиджу Владимира Путина.

"На выходных была атака неизвестных сил по "Москва-Сити". Кстати, сегодня она тоже была ночью. И точно такая же была стратегия. Я единственное, что увидел, зашел на российский ресурс ТАСС, и единственное сообщение — 4 строчки на эту тему… То есть настолько как-то все сухо было. Ну, казалось бы, такое сообщение большое, такое событие, должны были целый день снимать какие-то репортажи, программы", — говорится в сообщении.

Кроме того, удары по столице являются болезненными для Кремля, ведь это показывает всему миру то, что Москва фактически не защищена. Российская ПВО не может рассмотреть в небе такие маленькие объекты, как беспилотники.

То есть, дроны могут пролетать огромное расстояние, остаться незамеченными и поражать цели.

"Он (дрон, — ред.) прилетает в конкретный этаж, в конкретный кабинет, где находилось российское, по-моему, Минцифры, несколько министерств, хакерские какие-то группы, то есть конкретные получатели этих беспилотников. Сегодня тоже в конкретное окно залетел беспилотник… Я больше чем уверен, что это самое слабое место в путинской всей системе. Система ПВО не работает. Она не готова защищать российскую столицу от подобных атак в будущем", — подытожил Иван Ступак.

Напомним, 1 августа в РФ заявили о новой атаке БПЛА на "Москву-Сити". Взрывы прозвучали в том же здании, что и несколькими днями ранее. По данным МЧС России, в результате атаки беспилотников по Москве в башне "IQ-квартала" было разбито стекло на площади в 150 квадратных метров.