Взрывы в Курской области: срочник ВС РФ получил ранение, а поселок остался без света , — росСМИ

Инцидент, как отмечают журналисты, произошел возле границы с Украиной. Местные власти зафиксировали несколько прилетов снарядов, из-за которых была повреждена ЛЭП.

Село Волфино Глушковского района Курской области России попало под обстрел, в результате чего солдат срочной службы получил ранение. Об этом 1 августа сообщает российское медиа Astra.

По данным российских журналистов, срочник получил легкое ранение лица.

Кроме того, как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, 31 июля поселок Теткино Глушковоского района якобы подвергся обстрелу.

"Зафиксировано 5 "прилетов" в районе улицы Белопольской. Повреждено несколько домовладений", — сообщил Старовойт.

Также, по словам российского чиновника, под обстрел попал поселок Краснооктябрьский — там зафиксировано 4 попадания снарядов. Одни из них повредил линию электропередач в результате чего населенный пункт остался без света.

Напомним, в Москве в ночь на 1 августа бизнес-центр "Москва-Сити" второй раз подвергся атаке дронов. Днем ранее, 30 июля, это же здание было атаковано БПЛА.

Ранее, в ночь на 28 июля, Москву также атаковал "вражеский беспилотник".