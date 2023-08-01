Объявление войны: бойцы ЧВК "Вагнер" могут отрезать страны Балтии от НАТО, — эксперт

В качестве предполагаемого удара "вагнеровцы" могут выбрать Сувалкский коридор, так как он особенно уязвим для потенциального нападения. В то же время у наемников нет таких сил, чтобы удерживать хоть какое-то время эту территорию.

Наемники ЧВК "Вагнер", которые сейчас дислоцируются в Беларуси, могут создать ряд проблем странам Балтии. Они могут организовать нападение с целью отрыва прибалтийских стран от НАТО, хотя на первых взгляд это выглядит как самоубийство. Об этом 1 августа рассказал преподаватель британского Университета Бата доктор Стивен Холл в интервью Euronews.

"Естественно страны НАТО обеспокоены тем, что "вагнеровцы" могут создать проблемы. Это момент, когда надо смотреть в оба", — сказал Холл.

Он предположил, что нападение может включать в себя небольшое вторжение, похожее на провокационную операцию под ложным флагом, чтобы замаскировать прямое участие России. В то же время эксперт скептически оценивает возможность такой операции, учитывая огромные геополитические риски и военный потенциал ЧВК "Вагнер".

"Главной целью России всегда было показать, что НАТО — это всего лишь "игрушечный тигр". Отрезав Прибалтику, "вагнеровцы" могли бы подчеркнуть, что Альянс не придет на помощь своим членам", — полагает Холл.

По его словам, если такой сценарий будет когда-то реализован, это будет серьезным потрясением для НАТО, а если возглавляемый США военный альянс не придет на помощь странам Балтии в случае нападения, как он обязан это сделать, то будет началом конца Североатлантического альянса.

Холл также предположил, что Сувалкский коридор особенно уязвим для потенциального нападения российских наемников, хотя и сказал, что такой шаг, скорее всего, не осуществим. Однако даже если "Вагнеру" удастся пробить польскую оборону и занять Сувалкский коридор, это будет означать объявление войны всему блоку НАТО.

Сувалкский коридор

Впрочем, у ЧВК нет таких сил, чтобы удерживать хоть какое-то время эту территорию. Поэтому наемники скорее всего будут придерживаться гибридной тактики, чтобы "попытаться посеять раздор и ослабить противника", активно используя медийную составляющую.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Россию Александр Лукашенко заявил российскому коллеге, что бойцы ЧВК "Вагнер" просятся пойти на Польшу. По его словам, в рядах "вагнеровцев" уже давно имеют место "плохие настроения", так как они якобы помнят, кто присылал оружие украинским бойцам, которые защищали Бахмут.

После заявление Лукашенко польское военное руководство приняло решение создать специальное подразделение, чтобы противодействовать угрозе со стороны ЧВК "Вагнер". По словам министра обороны страны Мариуша Блащака, новый военно-инженерный батальон будет дислоцирован недалеко от Сувалкского коридора.