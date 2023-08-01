РосСМИ отрапортовали о поражении ЗРК IRIS-T "Ланцетом", но есть нюанс (видео)

Пропагандисты заявили об уничтожении комплекса ПВО, однако россияне обратили внимание, что на видео нет детонации, а "ЗРК" раскачивает от удара дрона.

1 августа российские СМИ стали сообщать о том, что ударный дрон якобы поразил украинский зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM. В частности об этом сообщил пропагандистский канал RT.

Пропагандисты утверждают, что разведчики группы "Днепр" смогли уничтожить комплекс, который судя по опубликованным кадрам стоял в лесополосе на перекрестке проселочных дорог.

Сообщается, что ЗРК IRIS-T якобы был уничтожен ударным дроном "Ланцет".

Однако российские блогеры засомневались в утверждениях пропагандистов. Так, в провоенном Telegram-канале "Военный осведомитель" обратили внимание на разлетающиеся куски "ЗРК" без дальнейшей детонации, и пришли к выводу, что за поражение реальной установки выдано уничтожение высококачественного макета.

"Макет выдают разлетающиеся куски фанеры, отсутствие детонации ракеты или топлива после попадания в пусковой контейнер, а также раскачивание всей пусковой установки от небольшого взрыва, что говорит о ее малом весе", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 июля в Главном управлении разведки сообщили, что Россия увеличивает производство беспилотников "Ланцет", которые представляют угрозу для Украины.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что бойцы зенитного подразделения 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили российский беспилотник "Орлан".