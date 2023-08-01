"Привет, СССР": оккупанты ввели дресс-код для учителей в Мариуполе, — Андрющенко

По словам советника мэра города, женщинам запретят красить волосы и пользоваться косметикой, а мужчинам — иметь бороду. Зато учителя должны носить классическую одежду.

С 1 сентября в школах Мариуполя оккупанты введут дресс-код для учителей, в частности женщинам запретят красить волосы, пользоваться косметикой, а мужчинам — не разрешено отращивать бороду. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

"В Мариупольских школах с первого сентября введен адский дресс-код", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что женщинам-учителям запрещено красить волосы, пользоваться любой косметикой. Вместо этого они должны иметь серую одежду классического типа. Также их прическа должна быть короткой, женщинам с длинными волосами нужно будет собирать их в конский хвост или пучок.

Тогда как мужчины должны быть без бороды, гладко выбритые. Из одежды необходимо иметь классический костюм и галстук.

"Привет, СССР. Мы так скучали по тебе (на самом деле — нет). Если честно, это так тригерит и заставляет вспоминать ОШ#7 (образовательную школу №7, — ред.) в Жданове (название Мариуполя, которое использовалось с 1948 по 1989 годы, — ред.) И бесконечно долгие недели наказаний за нарушение дресс-кода учеником... Но, то были 80-е. Теперь, 21 столетие, но Мариуполь кто-то оттолкнул назад в средневековье", — заявил Петр Андрющенко.

Напомним, Фокус писал, что 1 августа в Центре национального сопротивления заявили, что на временно оккупированных территориях враг начал разыскивать детей, которые не пошли в российскую школу. Кроме этого, оккупанты угрожают лишением родительских прав тем гражданам, дети которых не пошли в школу.

26 июля постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица сообщил, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Беларуси враг отправил около 3000 украинских детей.