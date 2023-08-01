России становится сложнее вести войну: аналитики назвали главную цель ударов по Москве

По словам аналитиков, удары БПЛА по Москве вызывают напряженность среди военного командования РФ и вызывают разногласия относительно распоряжения ресурсами.

Удары БПЛА по Москве усложняют для Кремля ведение войны против Украины. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на западных аналитиков.

Сообщается, взрывы в столице России могут заставить командование ВС РФ принимать трудные решение об использовании ресурсов, что усугубит разногласия среди российских чиновников.

Как рассказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, удары по территории РФ помогают контрнаступлению ВСУ.

"Единственное преимущество, которое есть у россиян, — это масса. Сосредоточенная пехота и массированная артиллерия", — сказал он.

Он отметил, что для нейтрализации этого преимущества нужно уничтожить или хотя бы нарушить работу логистики и штабов. Так, когда в центре Москвы взрывается БПЛА, у военного командования РФ растет неопределенность, как распоряжаться ресурсами. Также они гадают, где может быть нанесен следующий удар.

Издание пишет, что в Кремле обвиняют западных союзников Украины в ударах по территории РФ, однако никаких доказательств не предоставляют. С другой стороны, в Киеве говорят, что Запад призывает украинцев к сдержанности.

Напомним, что у Байдена отреклись от атак БПЛА по Москве. В Белом доме подчеркивают, что украинское командование самостоятельно принимает решение о том, какие объекты должны стать целью для последующих ударов.

Также у Зеленского отреагировали на атаки БПЛА по РФ. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в ближайшее время громких событий на территории РФ будет становиться все больше и война окончательно перейдет на территорию ее "авторов".