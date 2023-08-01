"Не поощряем и не способствуем": у Байдена отреклись от атак БПЛА по Москве (видео)

В Белом доме подчеркивают, что украинское командование самостоятельно принимает решение о том, какие объекты должны стать целью для последующих ударов.

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В Соединенных Штатах Америки заявили о том, что они "не поощряют и не способствуют" атакам Украины по территории Российской Федерации. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью изданию CNN 31 июля.

По его словам, украинское командование и власть сами принимают решение о том, какую цель атаковать, а также отвечают за то, где они собираются разместить свой военный потенциал. Вашингтон в этом не принимает никакого участия.

"Я просто хочу четко объяснить, что мы не поощряем и не способствуем этим атакам… Мы обсуждали с украинцами наши опасения по поводу атак по территории России", — говорится в сообщении.

Также отдельное внимание Джона Кирби было уделено контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Бойцы на поле боя во всем преуспевают и Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Киев до победного конца. Поставки оружия и техники не прекратятся.

"Мы действительно хотим сосредоточиться на происходящем на территории Украины. Они достигают определенного прогресса. И мы собираемся продолжать следить за тем, чтобы они имели все необходимые материалы. Вы могли заметить это в последних пакетах, которые мы прислали. Техника для разминирования занимала первое место в списке", — подытожил Джон Кирби.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на очередную атаку БПЛА на Москву. Он считает, что жителям российской столицы пора свыкнуться с мыслью, что война пришла на их территорию. Кроме того, громких событий, по его мнению, вскоре станет только больше.