"Не заохочуємо і не сприяємо": у Байдена відреклися від атак БПЛА по Москві (відео)

У Білому домі підкреслюють, що українське командування самостійно ухвалює рішення про те, які об'єкти мають стати ціллю для подальших ударів.

Related video

У Сполучених Штатах Америки заявили про те, що вони "не заохочують і не сприяють" атакам України по території Російської Федерації. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю виданню CNN 31 липня.

За його словами, українське командування і влада самі ухвалюють рішення про те, яку ціль атакувати, а також відповідають за те, де вони збираються розмістити свій військовий потенціал. Вашингтон у цьому не бере жодної участі.

"Я просто хочу чітко пояснити, що ми не заохочуємо і не сприяємо цим атакам... Ми обговорювали з українцями наші побоювання з приводу атак з території Росії", — йдеться в повідомленні.

Також окрему увагу Джона Кірбі було приділено контрнаступу Збройних сил України. Бійці на полі бою в усьому досягають успіху і Сполучені Штати Америки підтримуватимуть Київ до переможного кінця. Постачання зброї та техніки не припиняться.

"Ми дійсно хочемо зосередитися на тому, що відбувається на території України. Вони досягають певного прогресу. І ми збираємося продовжувати стежити за тим, щоб вони мали всі необхідні матеріали. Ви могли помітити це в останніх пакетах, які ми надіслали. Техніка для розмінування посідала перше місце в списку", — підсумував Джон Кірбі.

Нагадаємо, раніше радник глави ОП Михайло Подоляк відреагував на чергову атаку БПЛА на Москву. Він вважає, що жителям російської столиці час звикнути до думки, що війна прийшла на їхню територію. Крім того, гучних подій, на його думку, незабаром стане тільки більше.