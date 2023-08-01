"Нельзя проводить параллели": обстрелы Украины и атаки по Москве не имеют сходств, — эксперт

По словам Бруно Тертре, удары по российской территории легитимны, ведь страдают исключительно военные цели. Тем временем от запусков ракет ВС РФ гибнут люди.

Нельзя сравнивать российские обстрелы мирных городов Украины и атаки БПЛА по городу Москва и другим российским регионам. Об этом заявил заместитель директор французского независимого аналитического центра "Фонд стратегических исследований (FRS) Бруно Тертре в интервью телеканалу LCI 31 июля.

По его словам, удары по Москве можно считать легитимными, учитывая действия РФ в Украине, ведь атакуют исключительно военные объекты. Мирные граждане от этого никак не страдают.

"Война уже давно ведется на территории России. При этом следует помнить, что это (удары по территории России – ред.) вполне легитимно с точки зрения законов войны, поскольку объектами обстрелов являются лишь военные объекты, а здание, являвшееся объектом обстрела в Москве, по сути, министерство пропаганды", — говорится в сообщении.

Отдельно эксперт еще раз добавил, что в результате взрывов в одном из бизнес-центров российской столицы никто не пострадал, в отличии от регулярных обстрелов городов Украины российскими оккупантами.

"Поэтому нельзя проводить параллели, как это делают некоторые люди, между российскими бомбардировками украинских городов и произошедшим", — подытожил Бруно Тертре.

Напомним, 1 августа представительница МИД РФ Мария Захарова сравнила атаки БПЛА по Москве с терактами в США 11 сентября 2001 года. Она обвинила во всем Украины и считает, что Киев пользуется методами террористов.

Также 1 августа появились новости об атаке БПЛА на "Москву-Сити". Она стала уже второй за последние 3 дня и взрывы прозвучали в том же месте.