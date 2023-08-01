"Комментировать должны военные": Песков отреагировал на атаку БПЛА по Москве 1 августа

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что власти собираются предпринять шаги, которые бы предотвратили возможные атаки в будущем и больше добавить ему нечего.

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В Кремле прокомментировали новую атаку БПЛА по одному из бизнес-центров Москвы. Понимают, что угроза существует в дальнейшем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии росСМИ 1 августа.

По его словам, угроза для российских регионов якобы очевидна и власти собираются принять в ближайшее время меры, которые бы это предотвратили.

В какой именно способ они собираются это делать — неизвестно, комментариев по этому поводу не прозвучали.

"Комментировать атаки с экспертной точки зрения должны военные, мне нечего добавить к заявлениям Минобороны", — говорится в сообщении.

К слову, официальная представительница МИД РФ Мария Захарова ранее сравнивала атаки БПЛА по Москва-сити с терактами, который произошло 11 сентября 2001 года в США. Она обвинила Киев в том, что он якобы пользуются методами террористов.

"Давайте посмотрим другой пример — 11 сентября, башни-близнецы. Колоссальное количество жертв, но методология та же самая. Москва-Сити — гражданский объект, в котором не только находятся офисы, бизнес-центр, но и жилые помещения, большое количество жилых квартир, а также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения", — говорится в сообщении.

При этом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что эти события не имеют ничего общего.

Напомним, 1 августа на территории России прозвучали новые взрывы. Позже оказалось, что это была атака БПЛА на "Москву-Сити". Взрывы прозвучали в том же здании, что и несколькими днями ранее. По данным МЧС России, в результате атаки беспилотников по Москве в башне "IQ-квартала" было разбито стекло на площади в 150 квадратных метров.