"Нельзя проводить параллели": обстрелы Украины и атаки по Москве не имеют сходств, — эксперт

По словам Бруно Тертре, удары по российской территории легитимны, ведь страдают исключительно военные цели. Тем временем от запусков ракет ВС РФ гибнут люди.

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Нельзя сравнивать российские обстрелы мирных городов Украины и атаки БПЛА по городу Москва и другим российским регионам. Об этом заявил заместитель директор французского независимого аналитического центра "Фонд стратегических исследований (FRS) Бруно Тертре в интервью телеканалу LCI 31 июля.

По его словам, удары по Москве можно считать легитимными, учитывая действия РФ в Украине, ведь атакуют исключительно военные объекты. Мирные граждане от этого никак не страдают.

"Война уже давно ведется на территории России. При этом следует помнить, что это (удары по территории России – ред.) вполне легитимно с точки зрения законов войны, поскольку объектами обстрелов являются лишь военные объекты, а здание, являвшееся объектом обстрела в Москве, по сути, министерство пропаганды", — говорится в сообщении.

Отдельно эксперт еще раз добавил, что в результате взрывов в одном из бизнес-центров российской столицы никто не пострадал, в отличии от регулярных обстрелов городов Украины российскими оккупантами.

"Поэтому нельзя проводить параллели, как это делают некоторые люди, между российскими бомбардировками украинских городов и произошедшим", — подытожил Бруно Тертре.

Напомним, 1 августа представительница МИД РФ Мария Захарова сравнила атаки БПЛА по Москве с терактами в США 11 сентября 2001 года. Она обвинила во всем Украины и считает, что Киев пользуется методами террористов.

Также 1 августа появились новости об атаке БПЛА на "Москву-Сити". Она стала уже второй за последние 3 дня и взрывы прозвучали в том же месте.