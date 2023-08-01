"Не можна проводити паралелі": обстріли України й атаки по Москві не мають подібностей, — експерт

За словами Бруно Тертре, удари по російській території легітимні, адже страждають виключно військові цілі. Тим часом від запусків ракет ЗС РФ гинуть люди.

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Не можна порівнювати російські обстріли мирних міст України й атаки БПЛА по місту Москва та інших російських регіонах. Про це заявив заступник директора французького незалежного аналітичного центру "Фонд стратегічних досліджень (FRS) Бруно Тертре в інтерв'ю телеканалу LCI 31 липня.

За його словами, удари по Москві можна вважати легітимними з огляду на дії РФ в Україні, адже атакують виключно військові об'єкти. Мирні громадяни від цього ніяк не страждають.

"Війна вже давно ведеться на території Росії. При цьому слід пам'ятати, що це (удари по території Росії — ред.) цілком легітимно з погляду законів війни, оскільки об'єктами обстрілу є лише військові об'єкти, а будівля, що була об'єктом обстрілу в Москві, по суті, міністерство пропаганди", — ідеться в повідомленні.

Окремо експерт ще раз додав, що внаслідок вибухів в одному з бізнес-центрів російської столиці ніхто не постраждав, на відміну від регулярних обстрілів міст України російськими окупантами.

"Тому не можна проводити паралелі, як це роблять деякі люди, між російськими бомбардуваннями українських міст і тим, що сталося", — підсумував Бруно Тертре.

Нагадаємо, 1 серпня представниця МЗС РФ Марія Захарова порівняла атаки БПЛА по Москві з терактами в США 11 вересня 2001 року. Вона звинуватила в усьому Україну і вважає, що Київ користується методами терористів.

Також 1 серпня з'явилися новини про атаку БПЛА на "Москву-Сіті". Вона стала вже другою за останні 3 дні і вибухи пролунали в тому самому місці.