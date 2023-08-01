На 17% больше: статистика зафиксированного использования FPV-дронов на передовой, — DeepState

На основе мониторинга публикаций в украинских и российских источниках наблюдатели установили, что процентное соотношение применения беспилотников составляет 58,25% к 41,75% в пользу ВСУ.

Обозреватели из канала DeepState опубликовали информацию об использовании силами ВСУ и ВС РФ в июле FPV-дронов, которые применялись для уничтожения целей. Согласно зафиксированным данным, попавшим в поле зрения аналитиков, за этот период времени было установлено, что Силы обороны применили 180 беспилотников, а противник — 129.

Статистика показывает, что соотношение количества зафиксированных применений FPV-дронов, которые попали в поле зрения наблюдателей, составляет 58,25% у ВСУ против 41,75% у противника, то есть на 17% меньше. Данные цифры приведены на основе мониторинга публикаций в украинских и российских источниках.

Вместе с тем наблюдатели уточнили, что в публикации приведены ориентировочные цифры.

"Стоит понимать, что данная статистика скорее отражает ориентировочную корреляцию поражения fpv-дронами, чем их использование на фронте", — отметили авторы материала.

При этом определить общее количество запусков FPV-дронов невозможно, потому что такая статистика не ведется ни у украинских бойцов, ни у оккупантов.

Напомним, после атаки дронов по зданию в "Москва-Сити" генерал ВСУ в отставке Николай Маломуж отметил, что столица РФ оказалась беззащитной перед беспилотниками. По его словам, системы ПВО, которые должны были защищать Москву оказалась неспособной противостоять украинским дронам.

Турецкая компания Aselsan на выставке IDEF 2023 в Стамбуле, представила модуль РЭБ для беспилотников Bayraktar TB-2 и Akinci, которые сделают ПВО противника практически бесполезной. Сообщалось, что разработчики уже провели ряд испытаний модуля, которые подтвердили его эффективность.