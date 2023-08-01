Нападение ЧВК "Вагнер" будет считаться нападением со стороны РФ, — постпред США в ООН

Наемники Пригожина, по словам постоянной представительницы США в ООН Томас Гринфилд, представляют угрозу для всего Запада.

Постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что атака ЧВК "Вагнер" будет считаться атакой правительства РФ. Об этом сообщили в "The first news".

"Любая атака ЧВК "Вагнер" будет расценена как атака российского правительства", — ответила Линда Томас-Гринфилд на вопрос о беспокойстве относительно возможных действий наемников против Польши во время брифинга для прессы.

По ее словам, наемники ЧВК "Вагнер" представляют угрозу для всего Запада. Также Линда Томас-Гринфилд отметила, что увидев действия ЧВК "Вагнер" на африканском континенте США "безусловно обеспокоены" тем, что наемники могут сделать от имени российского правительства, ведь они не действуют независимо от Москвы.

Напомним, во время визита в Россию 23 июля Александр Лукашенко сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" просятся пойти на Польшу. По его словам, в рядах "вагнеровцев" уже давно имеют место "плохие настроения", поскольку они якобы помнят, кто посылал оружие украинским бойцам, которые защищали Бахмут. В то же время сам Лукашенко, как он отметил, против такой инициативы.

Тогда после заявления Лукашенко польское военное руководство приняло решение о создании специального подразделения, чтобы противодействовать угрозе со стороны ЧВК "Вагнер". В частности, новый военно-инженерный батальон будет дислоцирован недалеко от Сувалкского коридора.

1 августа преподаватель британского Университета Бата доктор Стивен Холл заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" могут создать ряд проблем странам Балтии. Ведь они могут организовать нападение с целью отрыва прибалтийских стран от НАТО.