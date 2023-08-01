"Будет больше": в Украину прибыли две гаубицы Zuzana 2 из Словакии

В Украину прибыли первые САУ, которые доставили в рамках июльского контракта между Украиной и Словакией, всего будет изготовлено еще 14 гаубиц для нужд ВСУ.

Сегодня, 1 августа, Словакия передала Украине первые две САУ Zuzana 2, производство которых профинансировали Дания, Норвегия и Германия. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Людовит Одор.

"Помощь Украине представляет совместные усилия для длительного мира, уважения к свободам и ценностям. Спасибо Германии, Дании и Норвегии за отправку словацких гаубиц Zuzana 2. Будет больше", — подчеркнул он.

Особенности САУ Zuzana 2

Zuzana 2 — это словацкая 155-мм самоходная артиллерийская установка, которая является усовершенствованием САУ Zuzana.

Известно, что длина ствола САУ составляет 52 калибра, а количество экипажа уменьшено до 3 из 4 человек.

Автоматическая система заряжания позволяет осуществлять 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов за 3 минуты.

Основные характеристики САУ:

калибр — 155 мм;

дальность стрельбы — от 5,6 до 39,6 км;

скорострельность — 5 выстрелов в минуту;

боекомплект — 40 снарядов.

Кроме этого кабина машины имеет защиту от стрелкового оружия и обломков.

К слову, сообщалось, что 1 августа в Украину отправят еще 2 САУ Zuzana 2, производство которых профинансировали Дания, Норвегия и Германия.

Напомним, что 7 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Словакия заключила контракт с Украиной на производство и поставку самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.