В Днепропетровской области военком заработал 350 тыс. долларов за время войны, — МВД (фото)

В министерстве заявили, что подозреваемый за полтора года успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории города Днепра, а также предприятие на другого члена семьи.

В Днепропетровской области военком заработал 350 тысяч долларов США за время полномасштабного вторжения России. Об этом заявили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что подозреваемый за полтора года успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории города Днепра.

"Фигурант также зарегистрировал на члена семьи (физическое лицо-предпринимателя) предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 м²", — говорится в сообщении.

У руководителя областного ТЦК провели обыски по месту работы и проживания. Также обыскам подверглись его близкие лица, которые были привлечены к преступной деятельности.

"Военкому грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", — отметили в МВД.

Напомним, что глава НАПК заявил, что Одесский военком Борисов "заработал" во время работы в ТЦК 188 млн грн. По словам Александра Новикова, одесский военком заявил, что деньги он получил как "займы от доброжелателей".

Также сообщалось, что суд арестовал главного военкома Ровненской области, который избил военного. Если вину военкома Луцюка докажут, то он может сесть в тюрьму на 12 лет, сообщают в ГБР.

Кроме того, напомним, что семья львовского военкома Дубового завладела виллой с бассейном. Согласно данным расследователей, семейство львовского военкома Андрея Дубового различными способами завладело шестью земельными участками, причем за все — не уплатило ни гривны.