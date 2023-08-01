5 ракет — 5 попаданий: HIMARS ударили по ВС РФ на острове Джарылгач в Черном море

По данным ЦНС, оккупанты пытались спрятаться от ударов РСЗО в скудных зарослях и тренировочных окопах на оккупированном острове. Эта заповедная зона находится в 70 км от Херсона.

Бойцы Сил обороны Украины нанесли точные удары по позициям российских войск, оккупировавших остров Джарылгач в Херсонской области, который входит в Национальный природный парк. Об этом сообщается в Telegram-канале Центра Национального Сопротивления.

"Силы обороны с ювелирной точностью уничтожают оккупантов", — говорится в публикации.

Позиции российских войск на острове Джарылгач, который находится в 70 км от Херсона

На острове, как сообщается в публикации, было не меньше пяти подразделений пехоты.

Позиции пехотинцев РФ на острове в Черном море

Оккупанты пытались спрятаться в скудных зарослях и тренировочных окопах.

Полет ракеты HIMARS

До начала полномасштабной войны крупнейший в Черном море остров соединяла с материковой частью Украины лодочная переправа.

Но после оккупации Херсонской области водное пространство, отделявшее остров от побережья населенного пункта Лазурное, засыпали песком, чтобы было проще переправлять военную технику.

Напомним, что аналитики выяснили, какие украинские дроны атаковали Россию. Использовались дроны трех разных типов.

Также сообщалось, что эксперт рассказал, как Украина и РФ применяют дроны в войне. Доктор Джеймс Роджерс, советник по беспилотным системам ООН и НАТО, отметил, что союзники отказываются поставлять дальнобойные системы Киеву. Однако на вооружении ВСУ есть свои собственные системы, такие как UJ22, которые создают угрозу на территории РФ.