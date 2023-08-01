Взрывы и работа ПВО: в Крыму прилетело в районе Севастопольской ТЭЦ, — соцсети (видео)

Очевидцы видели четыре воздушные цели над Евпаторией. В Севастополе и Бахчисарае прогремели взрывы, после чего в районе ТЭЦ начал подниматься дым. Оккупационные власти заявили о пожаре из-за сбитого БПЛА.

Во временно оккупированном Крыму 1 августа прогремели взрывы и поднимается дым. Об этом известно из публикаций в местном телеграм-канале "Крымский ветер".

Авторы контента передали, что над городом Евпатория пролетели четыре воздушные цели. Вскоре в центральной части захваченного Севастополя прогремел взрыв.

По словам местных, "это была не ракета в небе, а где-то на земле". В соцсетях опубликовали фото, на котором можно увидеть дым, и сообщили, что взрыв также услышали в городе Бахчисарай.

По данным авторов контента, дым видно из центра Севастополя. В посте говорится, что могло "прилететь" в части города, известной под названием Сахарная Головка.

В соцсетях предположили, что дым поднимается в районе Севастопольской ТЭЦ.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

В другом телеграм-канале сообщили, что на временно оккупированном полуострове якобы работала российская ПВО.

"Видимо, сбили что-то вблизи земли, сейчас возгораний никаких нет. Остаток дыма в небе только", — говорится в публикации.

Взрывы в Крыму: реакция российских оккупантов

Представитель оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев написал в соцсетях, что в районе горы Кара-Коба силы ПВО сбили беспилотник.

"На земле произошел подрыв, вспыхнула трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте, начали тушение возгорания", — отметил он.

Гора Кара-Коба на карте Фото: Скриншот

Напомним, 31 июля раздавались взрывы во временно оккупированном Симферополе. В соцсетях сообщали, что вражеская ПВО сбивала БПЛА над городом. В оккупационных властях опровергли информацию о взрывах, назвав ее "украинским вбросом".

Ранее, 26 июля, во временно оккупированном Крыму также раздавались взрывы. Местные телеграмм-каналы сообщали о работе ПВО и авиации ВС РФ.