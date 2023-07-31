Как минимум семь громких взрывов: в Симферополе российская ПВО работает по БПЛА, — соцсети

В оккупационных властях сообщения о взрывах назвали "украинским вбросом". В то же время жители города слышат взрывы в разных районах и сравнивают вибрацию от них с землетрясением.

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На территории временно оккупированного Крыма раздаются взрывы. Об этом 31 июля сообщили в российском телеграм-канале "Чп / Симферополь".

Авторы контента проинформировали, что в захваченном Симферополе прозвучало восемь взрывов.

"Причем довольно громко", — говорится в публикации.

Взрывы слышали в разных районах города, в частности вблизи центрального автовокзала и городской клинической больницы №7.

Центральный автовокзал и городская клиническая больница №7 на карте Фото: Скриншот Центральный автовокзал и городская клиническая больница №7 на карте Фото: Скриншот

Местные отметили, что вибрация от взрывов напоминает землетрясение.

Позже авторы контента написали, что на полуострове работает вражеская ПВО. Российские оккупанты, по данным медиа, сбивают БПЛА над Симферополем.

Сообщения в телеграм-канале от 31 июля Фото: Скриншот

Представитель оккупационных властей полуострова Олег Крючков прокомментировал в соцсетях сообщения о взрывах в Симферополе, назвав их фейками.

"По Симферополю — украинский вброс", — написал он.

Напомним, недавно на территории временно захваченного Крыма взорвался вражеский склад боеприпасов. По рассказам свидетелей, два взрыва прогремели 28 июля в районе Казачьей бухты. В том районе, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, были размещены бойцы 810 отдельной бригады морской пехоты ВС РФ.

Ранее, 25 июля утром в больницу попали шестеро российских оккупантов с ранениями различной степени тяжести. По данным СМИ, они пострадали в результате атаки ракетами Storm Shadow.