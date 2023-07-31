Щонайменше сім гучних вибухів: у Сімферополі російська ППО працює по БПЛА, — соцмережі
В окупаційній владі повідомлення про вибухи назвали "українським вкидом". Водночас мешканці міста чують вибухи у різних районах та порівнюють вібрацію від них із землетрусом.
На території тимчасово окупованого Криму лунають вибухи. Про це 31 липня повідомили у російському телеграм-каналі "Чп / Симферополь".
Автори контенту проінформували, що у захопленому Сімферополі пролунало вісім вибухів.
"Причому доволі гучно", — йдеться у публікації.
Вибухи чули у різних районах міста, зокрема поблизу центрального автовокзалу та міської клінічної лікарні №7.
Місцеві зазначили, що вібрація від вибухів нагадує землетрус.
Пізніше автори контенту написали, що на півострові працює ворожа ППО. Російські окупанти, за даними медіа, збивають БПЛА над Сімферополем.
Представник окупаційної влади півострова Олег Крючков прокоментував у соцмережах повідомлення про вибухи у Сімферополі, назвавши їх фейками.
"По Сімферополю — український вкид", — написав він.
Нагадаємо, нещодавно на території тимчасово захопленого Криму вибухнув ворожий склад боєприпасів. За розповідями свідків, два вибухи пролунали 28 липня в районі Козачої бухти. В тому районі, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, були розміщені бійці 810 окремої бригади морської піхоти ЗС РФ.
Раніше, 25 липня вранці у лікарню потрапили шестеро російських окупантів з пораненнями різного ступеню тяжкості. За даними ЗМІ, вони постраждали внаслідок атаки ракетами Storm Shadow.