Щонайменше сім гучних вибухів: у Сімферополі російська ППО працює по БПЛА, — соцмережі

В окупаційній владі повідомлення про вибухи назвали "українським вкидом". Водночас мешканці міста чують вибухи у різних районах та порівнюють вібрацію від них із землетрусом.

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На території тимчасово окупованого Криму лунають вибухи. Про це 31 липня повідомили у російському телеграм-каналі "Чп / Симферополь".

Автори контенту проінформували, що у захопленому Сімферополі пролунало вісім вибухів.

"Причому доволі гучно", — йдеться у публікації.

Вибухи чули у різних районах міста, зокрема поблизу центрального автовокзалу та міської клінічної лікарні №7.

Центральний автовокзал та міська клінічна лікарня №7 на мапі Фото: Скріншот Центральний автовокзал та міська клінічна лікарня №7 на мапі Фото: Скріншот

Місцеві зазначили, що вібрація від вибухів нагадує землетрус.

Пізніше автори контенту написали, що на півострові працює ворожа ППО. Російські окупанти, за даними медіа, збивають БПЛА над Сімферополем.

Повідомлення у телеграм-каналі від 31 липня Фото: Скріншот

Представник окупаційної влади півострова Олег Крючков прокоментував у соцмережах повідомлення про вибухи у Сімферополі, назвавши їх фейками.

"По Сімферополю — український вкид", — написав він.

Нагадаємо, нещодавно на території тимчасово захопленого Криму вибухнув ворожий склад боєприпасів. За розповідями свідків, два вибухи пролунали 28 липня в районі Козачої бухти. В тому районі, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, були розміщені бійці 810 окремої бригади морської піхоти ЗС РФ.

Раніше, 25 липня вранці у лікарню потрапили шестеро російських окупантів з пораненнями різного ступеню тяжкості. За даними ЗМІ, вони постраждали внаслідок атаки ракетами Storm Shadow.