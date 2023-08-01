"Девушка с храбрым сердцем": в бою с оккупантами погибла сотрудника НАПК Юлия Шевченко (фото)

В пресс-службе НАПК отметили, что Юлия с первых месяцев войны присоединилась к ВСУ для борьбы с россиянами. Она погибла в одной из самых горячих точек фронта на востоке Украины.

В бою с российскими оккупантами погибла сотрудница Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Юлия Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК 1 августа в Telegram.

"Сегодняшний день принес страшное известие – погибла наша коллега Юлия Шевченко, борясь за Украину", — сказано в сообщении.

Отмечается, что Юлия пришла работать в НАПК студенткой пятого курса университета, победив в проекте "Антикоррупционный десант". С 2021-го года она начала работать в управлении проведения обязательных полных проверок. Она хотела продолжать строить карьеру в сфере борьбы с коррупцией.

"С первых месяцев полномасштабного вторжения Юлия присоединилась к рядам ВСУ, чтобы защищать нашу страну. Погибла как герой в одной из самых горячих точек фронта на востоке страны", — отметили в НАПК.

Сообщается, что Юлия просила всех коллег продолжать помогать украинским бойцам в борьбе с россиянами. Она хотела, чтобы агрессор как можно быстрее убрался с территории Украины.

"Наша отважная маленькая девочка с храбрым сердцем, наша Юля. Помним ее профессионализм, активность и огромную жизненную энергию. С каждой потерей, с каждой смертью наших защитников и защитниц мы понимаем, какую высокую цену мы платим за свободу", — отметили в НАПК.

Юлия Шевченко Фото: НАЗК

Напомним, что на фронте погиб украинский актер Евгений Светличный. Он входил в 1-ю отдельную штурмовую роту ДУК ПС "Волки Да Винчи.

"Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину", — сказал режиссер Олег Сенцов.

Также сообщалось, что в Донецкой области погиб украинский фотокорреспондент и видеооператор Максим Шварцман. По данным Института массовой информации, он стал 66-м медийщиком, погибшим в результате агрессии российских войск против Украины.