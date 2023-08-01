От 20 до 50 тысяч украинцев потеряли конечности с начала войны, — The Wall Street Journal

Военные хирурги заявляют, что западная военная медицина не сталкивалась с таким масштабом травм со времен Второй мировой войны.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину от 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или несколько конечностей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Украинская благотворительная организация Houp Foundation и немецкий производитель протезов Ottobock приводят данные о 50 тысячах украинцев, которые потеряли конечности. Как объясняет издание, эта цифра основывается на информации от правительства и медучреждений, но фактическая цифра может быть выше, поскольку процесс протезирования занимает много времени.

Киевская благотворительная организация Houp Foundation сообщила, что 200 тысяч украинцев получили тяжелые ранения, в 10% случаев понадобилась ампутация.

Как отмечает The Wall Street Journal, эти цифры сопоставимы с Первой мировой войной, когда 67 тысяч жителей Германии и 41 тысяча жителей Великобритании потеряли конечности.

В начале войны основными причинами ампутаций были ранения, полученные во время артиллерийских и ракетных обстрелов, но сейчас немало людей получают травмы, подрываясь на заминированных участках на линии фронта.

Так, врач Константин Милица из Запорожской области сообщил, что в больницы региона с ранениями, из-за которых необходимо ампутировать конечности, поступают 40-80% пациентов.

Глава глобальной группы военных хирургов Аарон Эпштейн, который обучает украинских медиков, заявил, что западная военная медицина не сталкивалась с таким масштабом травм со времен Второй мировой войны.

Стоимость протезов может достигать 50 тысяч евро. Украинская власть предоставляет до 20 тысяч евро на протезирование для военных, а гражданским помогают благотворительные организации. По словам украинских врачей, система здравоохранения Украины сейчас перегружена, поэтому некоторым пациентам приходится ждать протезирования иногда более года.

Напомним, что 32-летний разведчик Иван Дзюба попал в плен здоровым, а вернулся менее чем через две недели — с ампутированными ногами и без пальца на руке. Сейчас мужчина восстанавливает силы и учится ходить на протезах.

Ранее сообщалось, что юная украинская гимнастка Александра Паскаль, которой после ранения медики ампутировали ногу, выступила на своем первом соревновании после операции. Это стало возможно благодаря тому, что девочке установили протез.