"Не будем никого спрашивать": Данилов высказался об ударах по территории России (видео)

По словам секретаря СНБО, Украина будет держать в страхе оккупантов ровно столько, пока россияне находятся на чужой земле. Официальный Киев может использовать любые методы, как это делают в Москве.

Украине не собирается спрашивать разрешение у других стран касаемо того, как и где использовать оружие, которое было произведено на нашей территории. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона 1 августа.

По его словам, российские оккупанты будут тревожится ровно столько, пока находятся на чужой земле и официальный Киев может использовать любые методы, как это делают в Москве.

"Мы не будем оставлять в покое этих террористов до тех пор, пока они не покинут территорию нашей страны. Мы не будем ни у кого спрашивать, как использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны для того, чтобы уничтожать агрессора там, где мы считаем за необходимое — то ли Москва, то какие-то другие населенные пункты, то ли Санкт-Петербург… На это мы разрешения ни у кого спрашивать не будем", — говорится в сообщении.

Секретарь СНБО также отметил, что Украина в праве делать то, что считает необходимым, потому что люди ждут победы. Если россияне думали, что все главные и громкие события будут происходить исключительно в Украине — они очень ошибаются.

Также была затронута тема атаки БПЛА по бизнес-центру "Москва-сити" где располагаются несколько российских министерств. Алексей Данилов считает, что в этом есть некий символизм.

"Вы знаете, это еще и война символов. Был крейсер "Москва", сейчас — "Москва-сити". Все, что связано с Москвой, с городом, откуда вся эта мерзость принимает решение убивать наших граждан, она должна прекратить существование в том виде, как есть", — добавил он.

Напомним, 1 августа Алексей Данилов заявлял, что в Кремле должны готовиться к новому походу на Москву и произойти это может совсем скоро. Секретарь СНБО Украины отметил, что в РФ продолжают нарастать протестные настроения среди различных недовольных групп.