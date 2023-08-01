Произойдет скоро: в Кремле должны готовиться к новому походу на Москву, — Данилов

Секретарь СНБО Украины отметил, что в РФ продолжают нарастать протестные настроения среди различных недовольных групп.

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В Кремле должны готовиться к новому походу на Москву. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов у себя в Twitter.

По его словам, власти Российской Федерации скоро столкнуться с тем, что нереализованные фантазии по захвату Киева придется вытеснить необходимостью снова защищать Москву от бунтовщиков.

Он также отметил, что второй поход недовольных происходящем россиян на столицу Москву не заставит себя долго ждать.

"Текущая ситуация для кремля складывается таким образом, что нереализованное желание второго наступления на Киев будет омрачено острой необходимостью готовиться встречать второй поход на Москву. И это событие не слишком отсрочено во времени. Выдавленную из тюбика пасту – рост протеста разного цвета недовольных на россии – назад не запихнуть", — написал Данилов.

Алексей Данилов о втором походе на Москву Фото: Скриншот

Напомним, что 20 июля Данилов анонсировал "сюрпризы" для России. По словам секретаря СНБО, российские оккупанты будут получать "приветы" не только от "армии дронов", но и от "флота дронов".

"Ответ Украины на ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских один – это увеличение количества и масштабов ударов СОУ по оккупационным войскам", — заявил Данилов.

Кроме того, 27 июля Данилов объяснил, почему арестовали Гиркина. Он убежден, что арест бывшего главаря пророссийских боевиков ничего не решает и не приведет к изменениям в РФ.

"Прежде всего за этим стоит обычный испуг. Испуг Кремля, испуг Путина и его ближайшего окружения", — сказал Алексей Данилов.