"За этим стоит испуг Путина": Данилов объяснил, почему арестовали Гиркина

Секретарь СНБО убежден, что арест бывшего главаря пророссийских боевиков ничего не решает и не приведет к изменениям в РФ.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что арест российского террориста Игоря Стрелкова-Гиркина состоялся из-за испуга Кремля и непосредственно президента Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью "24 каналу".

"Прежде всего за этим стоит обычный испуг. Испуг Кремля, испуг Путина и его ближайшего окружения", — сказал Алексей Данилов.

Он отметил, что ситуация с Гиркиным является показательной. В частности, это предупреждение всем, кто будет выступать на телевидении. Ведь в последнее время Игорь Гиркин нигде не выступал, кроме телевидения. Это нужно для того, чтобы Кремль мог больше все контролировать, чтобы никто не имел другое мнение.

"Это такой показательный арест Гиркина на 2 месяца, который на самом деле ничего не решит. Потому что там гражданского общества, другого мнения нет точно лет уже 10", — добавил Алексей Данилов.

Напомним, террориста Игоря Стрелкова-Гиркина российские правоохранители задержали 21 июля. Это произошло по заявлению экс-сотрудника ЧВК "Вагнер" В результате состоялся суд, на котором Гиркину предъявили обвинение по статье 282 УК РФ (экстремизм).

В тот же день в России правоохранители задержали Павла Губарева, который в 2014 году объявил себя "народным губернатором" Донецкой области. Его арестовали после одиночного пикета в поддержку Гиркина под зданием суда в Москве.

Подобные задержания напугали российских коллаборационистов на временно оккупированных территориях Украины. Руководители нелегитимных администраций массово брали "отпуска" по состоянию здоровья, чтобы пересидеть дома процесс "кадровых чисток".

Зато российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в тюрьме, назвал Игоря Стрелкова-Гиркина политическим заключенным.