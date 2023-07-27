"За цим стоїть переляк Путіна": Данілов пояснив, чому арештували Гіркіна

Секретар РНБО переконаний, що арешт колишнього ватажка проросійських бойовиків нічого не вирішує та не призведе до змін в РФ.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що арешт російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна відбувся через переляк Кремля та безпосередньо президента Володимира Путіна. Про це він повідомив в інтерв'ю "24 каналу".

"Насамперед за цим стоїть звичайний переляк. Переляк Кремля, переляк Путіна і його найближчого оточення", — сказав Олексій Данілов.

Він зазначив, що ситуація з Гіркіним є показовою. Зокрема, це попередження всім, хто виступатиме на телебаченні. Адже останнім часом Ігор Гіркін ніде не виступав, крім телебачення. Це потрібно для того, аби Кремль міг більше все контролювати, щоб ніхто не мав іншу думку.

"Це такий показовий арешт Гіркіна на 2 місяці, який насправді нічого не вирішить. Бо там громадянського суспільства, іншої думки немає точно років вже 10", — додав Олексій Данілов.

Нагадаємо, терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна російські правоохоронці затримали 21 липня. Це сталося за заявою ексспівробітника ПВК "Вагнер" У результаті відбувся суд, на якому Гіркіну висунули обвинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Того ж дня в Росії правоохоронці затримали Павла Губарєва, який у 2014 році оголосив себе "народним губернатором" Донецької області. Його заарештували після одиночного пікету на підтримку Гіркіна під будівлею суду в Москві.

Подібні арешти налякали російських колабораціоністів на тимчасово окупованих територіях України. Керівники нелегітимних адміністрацій масово брали "відпустки" за станом здоров'я, щоб пересидіти вдома процес "кадрових чисток".

Натомість російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває у в’язниці, назвав Ігоря Стрєлкова-Гіркіна політичним в’язнем.