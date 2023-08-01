Станеться скоро: у Кремлі мають готуватися до нового походу на Москву, — Данілов

Секретар РНБО України зазначив, що в РФ продовжують наростати протестні настрої серед різних незадоволених груп.

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У Кремлі мають готуватися до нового походу на Москву. Про це заявив секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов у себе в Twitter.

За його словами, влада Російської Федерації незабаром зіткнеться з тим, що нереалізовані фантазії щодо захоплення Києва доведеться витіснити необхідністю знову захищати Москву від бунтівників.

Він також зазначив, що другий похід незадоволених тим, що відбувається, росіян на столицю Москву не змусить себе довго чекати.

"Поточна ситуація для кремля складається таким чином, що нереалізоване бажання другого наступу на Київ буде затьмарене гострою необхідністю готуватися зустрічати другий похід на Москву. І ця подія не надто відтермінована в часі. Видавлену з тюбика пасту — зростання протесту різного кольору незадоволених на росії — назад не запхати", — написав Данілов.

Олексій Данілов про другий похід на Москву Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 20 липня Данілов анонсував "сюрпризи" для Росії. За словами секретаря РНБО, російські окупанти отримуватимуть "привіти" не тільки від "армії дронів", а й від "флоту дронів".

"Відповідь України на ракетні обстріли мирних міст і вбивство цивільних один — це збільшення кількості та масштабів ударів СОУ по окупаційних військах", — заявив Данілов.

Крім того, 27 липня Данілов пояснив, чому заарештували Гіркіна. Він переконаний, що арешт колишнього ватажка проросійських бойовиків нічого не вирішує і не призведе до змін у РФ.

"Насамперед за цим стоїть звичайний переляк. Переляк Кремля, переляк Путіна і його найближчого оточення", — сказав Олексій Данілов.