"Воевать на два фронта": эксперт объяснил, зачем РФ расширяет армию

Сейчас Россия не имеет достаточного количества личного состава и технических сил, чтобы открыть второй фронт, поэтому сейчас Кремль может угрожать Западу только ядерным оружием.

Военный эксперт Юрий Федоров считает, что Россия пытается расширить свою армию для того, чтобы начать воевать на два фронта, в частности против стран Балтии, Финляндии и Польши. Об этом он сообщил в комментарии 24 Каналу.

"Обратите внимание, что Сергей Шойгу и Валерий Герасимов открыто говорят: надо создать новый армейский корпус, который будет направлен против Финляндии, будет базироваться в Карелии, будет состоять из трех мотострелковых дивизий, двух десантно-штурмовых бригад", — сказал Юрий Федоров.

По его словам, сейчас все боеспособные части РФ заняты в войне в Украине, поэтому у страны нет ни военных, ни технических сил, которые могли бы пойти против Финляндии или стран Балтии. Однако же Кремль имеет идею по расширению своей армии и открытию второго фронта — со странами НАТО.

Юрий Федоров отметил, что пока Россия может угрожать Западу только ядерной войной, однако это является "крайне рискованным шагом". Он убежден, что силы РФ, по замыслу Генштаба, могут представлять реальную угрозу в Балтийском регионе, если расширят и вооружат свою армию.

Напомним, в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 31 июля говорилось о том, что россияне начали поджигать военкоматы на территории РФ и в оккупированном Крыму.

В мае основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что для победы РФ нужно провести всеобщую мобилизацию, поэтому она неизбежна. По его словам, преимущество от мобилизации в приграничных регионах РФ заключается в том, что мобилизованные будут воевать недалеко от дома.

Также сообщалось, что принудительная мобилизация "убила" дисциплину в российских войсках. В частности, только с января по май 2023 года военные суды рассмотрели более 1000 дел о случаях дезертирства.