Атаковали с трех направлений: силы ПВО ночью сбили 23 иранских Shahed (фото)

Пуски дронов-камикадзе, по информации командования, осуществлялись из Курска, Приморско-Ахтарска и оккупированного Крыма.

В ночь на 2 августа 2023 года российская армия атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131", сообщают Воздушные силы ВС Украины.

По информации военных, пуски БпЛА осуществлялись с трех направлений — Курск, Приморско-Ахтарск (Российская Федерация), Чауда (Крым).

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 ударных БпЛА", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Киев

В Киеве ночью ПВО сбила все воздушные цели. Во время очередной массированной атаки враг предварительно применил барражирующие боеприпасы типа Shahed. Дроны заходили на Киев одновременно с нескольких направлений.

"Силами и средствами ПВО все воздушные цели — более 10 БпЛА — были своевременно обнаружены и уничтожены", — сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Однако, в Соломенском районе города зафиксировано падение обломков.

"Поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж. На месте обстрела спасатели обследовали поврежденное здание. Пожара не возникло. Пострадавших нет", — сообщает КГВА.

Киевская область

Этой ночью воздушная тревога в Киевской области продолжалась более 3 часов. Ночью активно работала ПВО. По информации Киевской ОГА, фактов попаданий не зафиксировано. Жертв и пострадавших нет.

Однако, обломки сбитых беспилотников нанесли повреждения, возник пожар.

"Из-за падения обломков в одном из населенных пунктов произошло возгорание частного дома, повреждены гараж, придомовая территория и автомобиль. Пожар оперативно ликвидирован", — говорится в сообщении ОГА.

Также в одном населенном пункте обломками повреждена крыша магазина.

Одесская область

Большинство "шахедов" уничтожено в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области.

"Известно, что ночью враг направил ударные БпЛА на юг Одесской области. Атака была направлена на объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона", — сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В результате атаки ударных вражеских беспилотников по Одесской области поврежден элеватор и возникли несколько пожаров.

Напомним, 1 августа в Харькове один из дронов попал в общежитие, есть раненый. По данным начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко, российские оккупанты запустили по Харькову примерно шесть-семь БПЛА.

Ранее, 31 июля ВС РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и попали в жилой дом. Кроме того, одна из ракет попала в четырехэтажное здание учебного заведения.