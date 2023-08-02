"Россию надо остановить": Зеленский прокомментировал ночную массированную атаку ВС РФ

Самые существенные повреждения после ночной атаки зафиксированы на юге страны. Глава государства убежден, что враг угрожает каждому континенту, поскольку наносит удары по глобальной продовольственной безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал остановить Российскую Федерацию после ночной атаки 2 августа по Киеву и Одессе. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много "шахедов". К счастью, обошлось без жертв", — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что в результате вражеских атак были зафиксированы повреждения, в частности самые существенные — на юге страны. Ведь враг снова бил по портам, зерну и глобальной продовольственной безопасности. Однако, по словам президента, украинские оперативные службы эффективно сработали.

"Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы — это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", — подчеркнул президент Зеленский.

Напомним, ночью 2 августа Россия атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе Shahed. Группы иранских беспилотников пытались атаковать столицу одновременно с нескольких направлений. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели, однако падение обломков было зафиксировано в трех районах Киева.

Тогда как во время ночной атаки по Одесской области была повреждена портовая и промышленная инфраструктура, а также элеватор. Также из-за обстрелов возникли пожары. В частности, ночью вражеские беспилотники двигались в сторону Измаила, где расположен морской торговый порт. Позже также сообщалось, что дроны заходили со стороны устья Дуная.