США хотят передать Тайваню часть денег, предназначенных для военной помощи Украине, — FT

Финансирование для Тайваня могут включить в дополнительный бюджетный запрос по Украине. Точная сумма средств на военную помощь Тайбэю пока не раскрывается.

Белый дом намерен обратиться к Конгрессу с просьбой профинансировать покупку вооружения для Тайваня на фоне растущей угрозы со стороны Китая в рамках дополнительного бюджета, предназначенного для помощи Украине. Об этом сообщают Financial Times.

По информации СМИ со ссылкой на двух собеседников, знакомых с планом, Административно-бюджетное управление включит финансирование для Тайваня в дополнительный бюджетный запрос по Украине, однако точная сумма средств на военную помощь Тайбэю пока не раскрывается. Если Конгресс одобрит инициативу, Тайвань впервые получит вооружения через систему иностранной военной помощи, финансируемую налогоплательщиками США.

Аналогичный механизм действует для оказания военной поддержки Киеву.

Как отмечают журналисты, запрос поступил после того, как президент Байден распорядился выделить 345 миллионов долларов для оказания военной помощи Тайваню. Предварительно речь шла о предоставлении переносных зенитно-ракетных комплексах, огнестрельном оружии, а также средствах разведки и наблюдения. Это будет первый транш для поддержки Тайваня, от общей суммы в 1 млрд долларов, которая была утверждена Конгрессом США в 2022 году.

В СМИ добавляют, что Тайбэй все еще ожидает поставки оружия на сумму 23 миллиарда долларов, включая ракеты-гарпуны и беспилотники-разведчики, которые были одобрены сменяющими друг друга администрациями США. Некоторые поставки объявлены более пяти лет назад.

"Добавление дополнительного финансирования для Тайваня поставит некоторых республиканцев в Палате представителей в более сложное положение, поскольку многие из тех, кто выступает против финансирования Украины, по-прежнему поддерживают Тайвань", — цитирует издание эксперта по безопасности в Азии из аналитического центра Американского института предпринимательства Зака Купера.

Напомним, официальные лица Китая раскритиковали Вашингтон после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о выделении Тайваню пакета военной помощи на сумму 345 млн долларов. По мнению китайского чиновника Чэнь Бинхуа, американцы поставляют оружие на остров Тайвань для разжигания конфликта с целью сдерживания Китая.

Фокус писал, что 16 июля китайские силы направили к берегам Тайваня рекордное количество кораблей за последнее время.