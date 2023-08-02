Марафон, а не спринт: в Пентагоне высказались по поводу контрнаступления ВСУ

Представитель Минобороны США генерал Пэт Райдер отметил, что Силам обороны Украины предстоит тяжелая борьба, но для этого они обладают значительным боевым потенциалом.

В ходе контрнаступления украинским войскам предстоит еще тяжелая борьба — Силам обороны предстоит марафон, а не участие в спринте, заявил 1 августа пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

В ходе пресс-конференции Райдер ответил на вопрос журналиста о темпах контрнаступления в Украине и почему нынешние наступательные операции отличаются от тех, которые были проведены осенью прошлого года в Харьковской области.

Генерал в ответе сослался на слова министра обороны США Ллойда Остина, которые он произнес на последней встрече контактной группы в формате "Рамштайн".

"В целом, я скажу, что мы продолжаем видеть, как продвигается их контрнаступление. Это была и будет тяжелая борьба для них. Я хотел бы подчеркнуть комментарии министра Остина, что это будет марафон, а не спринт", — заявил Райдер.

Также представитель Пентагона ответил на вопрос резервов и боевой мощи украинской армии, которыми обладают Силы обороны, и которые уже задействованы в ходе наступательной кампании.

"Я не хочу вдаваться в подробности того, где они применяют или не применяют свои возможности и каков их резервный потенциал. Могу сказать, что они обладают значительным боевым потенциалом, и мы уверены, что они будут продолжать иметь средства, с помощью которых смогут продолжать эту кампанию", — подчеркнул Райдер.

Генерал заверил, что Украина может в дальнейшем рассчитывать на гарантированную поддержку США и союзников, если у Сил обороны возникнут потребности на поле боя.

Ранее Фокус разбирался в ситуации вокруг предстоящих президентских выборов в США в контексте российско-украинской войны. Как рассказал нашему изданию политический эксперт Олег Лисовый, грядущие выборы активизировали работу российских пропагандистов по созданию фейков и формированию общественного мнения, что помощь Украине не будет иметь результатов.