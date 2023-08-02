"Скотина трусливая": пропагандист Соловьев обратился к нардепу Гончаренко (видео)

Российский телеведущий грубо спросил у Алексея Гончаренко, почему тот не на фронте. В ответ нардеп пообещал организовать на даче Соловьева в Италии госпиталь для украинских военнослужащих.

Российский пропагандист Владимир Соловьев обратился к нардепу Верховной Рады Алексею Гончаренко. Его возмутило, что парламентарий от фракции "Европейская солидарность" не отправился на фронт. Гончаренко в ответ пообещал организовать на даче Соловьева в Италии госпиталь для украинских военных. Видео, на котором Соловьев обращается к Гончаренко, нардеп опубликовал у себя в Telegram.

"Слышь ты, скотина трусливая. Че ты не на фронте? Забыл, как тебе по морде в Крыму вломили? Забыл? Приезжал ко мне на дачу в Италию, пытался меня найти. На фронте меня найди, мр*зь трусливая!" — заявил Соловьев во время телеэфира.

Алексей Гончаренко отреагировал на обращение и заявил, что сейчас находится в прифронтовом Лимане. А на даче Соловьева в Италии планирует организовать госпиталь для украинских военных.

"А, и о даче в Комо. Хорошая дача. Там будут лечиться наши военные. Этим сейчас занимаюсь с итальянским правительством" — написал Гончаренко.

Напомним, сотрудники итальянской Финансовой гвардии Италии в марте арестовали недвижимость российского телеведущего Владимира Соловьева, попавшего в санкционные списки ЕС из-за вторжения российских войск в Украину. Виллу в старинной коммуне Менаджо на озере Комо Соловьев приобрел в 2013 году за 9 миллионов евро. Общая площадь резиденции почти 400 квадратных метров. В нескольких километрах от нее располагается другой дом, купленный пропагандистом в Италии несколькими годами раннее за 1 миллион евро.

Рядом с недвижимостью Соловьева находятся виллы Джорджа Клуни, Сильвестра Сталлоне и Мадонны.

В апреле стало известно, что один из итальянских домов российского пропагандиста подожгли.

Фокус писал 26 июля, что, по словам нардепа Алексея Гончаренко, народным депутатам ограничат выезд за границу. Политик сообщал, что Офис президента якобы направил пограничникам указания останавливать чиновников и депутатов, которые пытаются покинуть Украину, и ожидать конкретных решений по каждому в телефонном режиме. В ОП официально эту информацию не комментировали.