Украинская крылатая ракета "Трембита" уже готова бросить вызов российской обороне, — СМИ

Ракета выгодно отличается экономичностью — ориентировочная стоимость строительства составляет около 3 тысячи долларов, еще 7 тысяч нужны для того, чтобы оснастить ее современными навигационными системами.

Украинские изобретатели разработали крылатую ракету, которая, сможет "перегрузить" российскую ПВО, чтобы ракеты с боеголовками с большей вероятностью достигали цели. Наши мастера утверждают, что ракета "Трембита" будет в сотни раз дешевле западных аналогов. Об этом говорится в репортаже французского телеканал France 24.

Украинские инженеры, которые работают в проекте рассказали, что главная идея "Трембиты" заключается в том, чтобы перегрузить вражеские системы ПВО за счет запуска множества ракет-обманок. Таким образом у ракет с боеголовками будет больше шансов поразить цель.

"Ракеты с боеголовками будут иметь более дорогую электронику, чтобы точно поражать цели. Но тысячи ложных целей будут стоить очень дешево: мы хотим перегрузить противовоздушную оборону россиян, чтобы наши ударные ракеты поражали цели", — пояснил волонтер-конструктор Сергей.

Конструктор Сергей работает в мастерской. Источник: The Guardian

Что известно о "Трембите"

Данная ракета — творение группы добровольцев под руководством главного инженера проекта Акима Клейменова и бывшего депутата Виктора Романюка. Ракета известна своей экономичностью: ориентировочная стоимость строительства составляет около 3000 долларов, что делает ее конкурентоспособной альтернативой современным аналогам. Вложив еще около 7000 долларов, ракету можно оснастить современными навигационными системами, что еще больше повысит ее эффективность.

Виктор Романюк. Источник: The Guardian

При массе 100 кг корпус способен нести боевую часть массой 20 кг, которая может состоять из термобарического заряда или комбинированного осколочно-фугасного заряда. Обладая дальностью полета в 140 км и максимальной скоростью более 400 км/ч, он обеспечивает гибкость при поражении целей на различных расстояниях. Кроме того, ракета может достигать высоты полета от 30 до 2000 метров, что позволяет использовать ее в различных боевых сценариях.

Главный инженер проекта Аким Клейменов. Источник: The Guardian

"Трембита" приводится в действие реактивным импульсным двигателем и несет 30 литров топлива, используя дизельное топливо или бензин. Более того, отсутствие движущихся частей в двигательной установке упрощает процессы производства и обслуживания, что способствует ее экономичности. Компактные размеры ракеты позволяют ее легко транспортировать, помещая в багажник автомобиля. Запускать ракету можно с помощью пневматической катапульты или твердотопливного ускорителя, что обеспечивает гибкость при ее развертывании для Сил обороны Украины.

Еще одной особенностью ракеты — ее оглушительный звук в 100 дБ во время полета. Предполагается, что это будет оказывать психологическое воздействие на российских солдат.

На данный момент авторы проекта готовятся к дальнейшим испытанием ракеты на одном из полигонов.

Напомним, инженеры волонтерского конструкторского бюро PARS с участием волонтеров ОО "Відсіч" начали разрабатывать народную крылатую ракету "Трембита" с дальностью поражения 140 км. При этом сообщалось, что производство отдельных деталей и узлов "Трембиты" волонтеры хотят развернуть по всей Украине в условиях гаражных мастерских.