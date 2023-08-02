На фронте заметили обновленную украинскую САУ "Богдана" с бронированной кабиной Puma (фото)

Артустановка украинского производства версии 3.0 построена на чешских шасси Tatra с колесной формулой 8х8. На фронте ее заметили 20 июля.

Украинскую 155-мм самоходную артустановку "Богдана" версии 3.0 на чешских шасси Tatra T815-7 с колесной формулой 8х8 и бронированной кабиной Puma заметили на востоке Украины. Об этом 1 августа сообщил военный блогер Praise The Steph в Twitter, который следит за чешским снаряжением в Украине.

Точная локация в публикации не указывается, но утверждается, что кадр сделан 20 июля.

"Украинская самоходная гаубица 155mm/L52 2S22 Богдана (3.0) на шасси Tatra 815-7 Force 8x8 с бронированной кабиной Puma. Неустановленное место на востоке Украины, 20 июля 2023 года", — написал военный блогер.

Напомним, разработчики украинской САУ "Богдана" калибра 155-мм раскрыли характеристики обновленной машины. В частности, артустановка имеет полноценную систему управления огнем. Также ее можно создавать сразу на трех шасси: Tatra, MAN и КрАЗ.

21 июля Фокус писал, что артиллеристы 1-й бригады специального назначения имени Ивана Богуна применили украинскую САУ 2С22 "Богдана" и поделились опытом. Украинские бойцы рассказали, что кабина артустановки не предусмотрена для дальних поездок. Однако с точки зрения безопасности все сделано таким образом, чтобы экипаж машины выжил при подрыве на мине, тогда как кабина "Богданы" на новом шасси бронированная, а специальные сиденья поглощают энергию взрыва.

В тот же день СМИ сообщили, что украинскую САУ "Богдана" официально приняли на вооружение украинской армии по сокращенной процедуре.