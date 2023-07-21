Защищенная кабина и дальность стрельбы: артиллеристы ВСУ оценили обновленную "Богдану" (видео)

Бойцы отмечают бронированную кабину с креслами, поглощающими энергию взрыва, а также большую дальность стрельбы пушкой натовского калибра.

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Артиллеристы 1-й бригады специального назначения имени Ивана Богуна поделились опытом применения украинской САУ 2С22 "Богдана". Об этом сообщает пресс-служба бригады в YouTube.

Украинские военные отмечают, что кабина машины не предусмотрена для дальних поездок, но с точки зрения безопасности — все сделано для того, чтобы при подрыве на мине экипаж машины выжил. Кабина "Богданы" на новом шасси бронированная, а специальные сиденья поглощают энергию взрыва.

На "Милитарном" добавляют, что такую оценку военные озвучили не просто так. Кабину производит компания "Украинская бронетехника", которая имеет широкий опыт создания бронированных машин с защитой от мин. К тому же кабина обновленной "Богданы" похожа на броневик "Варта", но с определенными изменениями.

"Сегодня у нас было первое боевое крещение именно навесной стрельбой на 32 километра. Выпустили пять снарядов с полным зарядом [пороха], очень кучно в цель. Первый — пристрелочный из холодного ствола, второй — корректирующий. Первые два "легли" с разлетом в 100 метров, а последние три — на расстоянии 20 метров друг от друга", — рассказал о точности артиллерист "Меля".

Максимальная дальность САУ составляет 42 километра, добавил боец. Скорее всего, для этого нужны боеприпасы с донным газогенератором. Преимущество 155-мм калибра заключается в том, что натовские боеприпасы можно быстрее получить. При этом на "Богдане" до сих пор нет досылателя, который бы досылал снаряд в камору.

На пульте управления видно, что САУ до сих пор не имеет досылателя

Напомним, 21 июля стало известно, что САУ "Богдана" официально принята на вооружение украинской армии. 7 июля ВСУ показали обновленную САУ "Богдана" в бою